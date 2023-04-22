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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Перехід шкіл на 12-річне навчання з 2024 року: в Міносвіти назвали переваги

Школа, навчання, освіта
Фото: Pixabay

Серед позитивів запровадження 12-річного навчання в школах – українські дипломи та атестати про середню освіту будуть повністю визнаватися в Європі. Зараз нашим дітям необхідно довчитися один рік, аби мати право вступати до європейських університетів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

– Що стосується застосування 12-річної системи вже з 2024 року. Дійсно, в законі було прописано, що профільна трирічна середня освіта починається з першого вересня 2027 року. Зараз ми проводимо специфічні дослідження, спілкуємося з експертним середовищем, науковцями, батьками, дітьми, щоб ухвалити виважене рішення, коли запровадити дванадцятирічну освіту, – наголосив чиновник.

Вітренко також пояснив, що 12-річне навчання в школах –  це євроінтеграційний крок, оскільки більшість європейських країн ЄС мають саме таку систему.

– Ми робили дослідження серед 38 країн Європи. Там були не лише країни Євросоюзу, а й інші європейські країни. Серед 38 країн: 19 країн мають 12-річну систему навчання, 17 країн – 13-річну, і навіть є країни з 14-річною та 15-річною повною загальною середньою освітою, – додав він.

За його словами, 11-річна система освіти залишилась лише в Росії та Білорусі.

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Міносвіти, Освіта в Україні, шкільна освіта, Школа
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