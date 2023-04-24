Перехід на 12-річну систему шкільної освіти буде у 2027 році – Міносвіти

Перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися 2027 року, в межах реформи Нової української школи.

Про це повідомляють у Міністерстві освіти й науки України.

Зазначається, що нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.

– Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено, – йдеться у повідомленні.

Також у Міносвіти зауважили, що освітні втрати, спричинені коронавірусом і повномасштабною війною, – це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для його подолання, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядається.

Про переваги переходу на 12-річну систему шкільної освіти читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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