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Юля Захарченко, редактор ленты

Как получить бесплатную психологическую помощь: полезные ресурсы и телефоны

Как получить бесплатную психологическую помощь: полезные ресурсы и телефоны
Фото: Pexels

Украинцы могут получить круглосуточную и бесплатную психологическую помощь в военное время. Для этого в Киеве и в других городах запустили телефоны доверия и другие сервисы, где граждане могут обратиться за моральной поддержкой.

В Центре противодействия дезинформации напомнили о необходимости уделять внимание своему ментальному здоровью во время войны и поделились списком полезных ресурсов, где можно получить помощь.

Бесплатная психологическая помощь: список х телефонов и сервисов, где можно получить помощь

На платформе ВзаємоДія, созданной для быстрого и легкого поиска информации во время войны, есть раздел Психологическая помощь.

В Киеве работает телефон доверия: 0800-501-212 (круглосуточно, бесплатно с мобильного).

Бесплатная психологическая помощь Варто жити: 5522 (колл-центр).

Украинский союз психотерапевтов основал сайт бесплатной психологической поддержки УкрЄдність.

Также можно получить консультации по телефонам: +38(093)547-37-73, +38(097)112-45-91.

Больше сервисов психологической помощи – по ссылке. Специалисты помогут преодолеть тревожные чувства и расскажут, как контролировать психологическое состояние в условиях войны.

Не забывайте заботиться о своем ментальном здоровье. Если вы чувствуете, что вам нужна психологическая помощь, обращайтесь по этим телефонам или переходите по ссылкам. Украина победит – без сомнений.

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Антистрес, Война в Украине, Советы психолога, Українці
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