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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Як отримати безкоштовну психологічну допомогу: корисні ресурси та телефони

Як отримати безкоштовну психологічну допомогу: корисні ресурси та телефони
Фото: Pexels

Українці можуть отримати цілодобову та безкоштовну психологічну допомогу у воєнний час. Для цього у Києві та інших містах запустили телефони довіри та інші сервіси, де громадяни можуть звернутися за моральною підтримкою.

У Центрі протидії дезінформації нагадали про необхідність приділяти увагу своєму ментальному здоров’ю під час війни та поділилися списком корисних ресурсів, де можна отримати допомогу.

Безкоштовна психологічна допомога: список х телефонів та сервісів де можна отримати допомогу

На платформі ВзаємоДія, створеної для швидкого та легкого пошуку інформації під час війни, є розділ Психологічна допомога.

У Києві працює телефон довіри: 0800-501-212 (цілодобово, безкоштовно з мобільного).

Безкоштовна психологічна допомога Варто жити: 5522 (колл-центр).

Українська спілка психотерапевтів започаткувала сайт безкоштовної психологічної підтримки УкрЄдність.

Також можна отримати консультації за телефонами: +38(093)547-37-73, +38(097)112-45-91.

Більше сервісів психологічної допомоги – за посиланням. Фахівці допоможуть подолати тривожні почуття та розкажуть, як контролювати психологічний стан в умовах війни.

Не забувайте піклуватися про своє ментальне здоров’я. Якщо відчуваєте, що вам потрібна психологічна допомога, звертайтесь за цими телефонами або переходьте за посиланнями. Україна переможе – без сумнівів.

Корисно:

Антистрес, Війна в Україні, Поради психолога, Українці
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