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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Крымским татарам грозит уничтожение, если полуостров останется под оккупацией РФ – Джемилев

Крымским татарам грозит уничтожение, если полуостров останется под оккупацией РФ – Джемилев
Фото: УНИАН

Крымским татарам может грозить полное уничтожение, если временно оккупированный украинский полуостров останется под контролем Российской Федерации.

Об этом заявил член Комитета по правам человека и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время форума Крым Wave.

— В случае оставления Крыма в составе России крымским татарам грозит полное исчезновение как самобытной нации. Угрожает исчезновение языка и культуры, тотальная русификация и потеря национальной идентичности, — считает он.

По его словам, никаких светлых перспектив для коренного народа Крыма в составе РФ нет, потому что их могут ожидать жесткие репрессии в случае несогласия.

Джемилев утверждает, что за последние годы около 30 тыс. крымских татар были вынуждены выехать с территории полуострова. В то же время незаконная мобилизация в российскую армию заставила покинуть Крым еще около 10 тыс. человек, а вместо них на полуостров заехали до 1 млн граждан РФ.

— Сейчас более 80% всех репрессивных мер — похищений, убийств активистов, депортаций за пределы Крыма, арестов с приговорами до 20 лет, массовых обысков приходится на крымских татар, — подчеркнул Джемилев.

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Война в Украине, Крым, крымские татары, Мустафа Джемилев
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