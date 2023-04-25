Бедрак Виктория, редактор ленты
Напряжение растет. В Крыму россияне провели новые рейды в поисках партизан – ЦНС
Во временно оккупированном Крыму россияне продолжают усиливать меры по выявлению членов украинского подполья.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Указано, что на полуострове провели обыски в квартирах людей, которых оккупанты подозревают в “нелояльности”. Обыски проводили даже без присутствия хозяев.
Кроме того, на улицах участились случаи выборочных проверок.
Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россиянам, которые привыкли жить и отдыхать в оккупированном Крыму, стоит привыкать к звукам воздушной тревоги.
Источник: Центр нацсопротивления
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