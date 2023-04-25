Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Напряжение растет. В Крыму россияне провели новые рейды в поисках партизан – ЦНС

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Крыму россияне продолжают усиливать меры по выявлению членов украинского подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Указано, что на полуострове провели обыски в квартирах людей, которых оккупанты подозревают в “нелояльности”. Обыски проводили даже без присутствия хозяев.

Кроме того, на улицах участились случаи выборочных проверок.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россиянам, которые привыкли жить и отдыхать в оккупированном Крыму, стоит привыкать к звукам воздушной тревоги.

Читайте также
Буданов рассказал о возможной реакции российской пропаганды на возвращение Крыма
Напряжение растет. В Крыму россияне провели новые рейды в поисках партизан – ЦНС

Источник: Центр нацсопротивления

Война в Украине, Крым, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Продвижение россиян в Бахмуте остановилось — ISW
Бахмут
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 25.04.2023
карта бойових дій 2023
Минус еще 690 оккупантов: ВСУ за 14 месяцев войны уничтожили более 187 тыс. захватчиков
Напряжение растет. В Крыму россияне провели новые рейды в поисках партизан – ЦНС
Пентагон передаст Украине танки Abrams до конца года
Танки Abrams
Карта боевых действий на 25.04.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (25.04.2023)
Напряжение растет. В Крыму россияне провели новые рейды в поисках партизан – ЦНС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.04.2023)
Напряжение растет. В Крыму россияне провели новые рейды в поисках партизан – ЦНС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (24.04.2023)
Напряжение растет. В Крыму россияне провели новые рейды в поисках партизан – ЦНС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (24.04.2023)
Напряжение растет. В Крыму россияне провели новые рейды в поисках партизан – ЦНС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь