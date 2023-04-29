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Юля Захарченко, редактор ленты

Приятная новость: военный эксперт объяснил, чем ударили по топливной базе в Севастополе

Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Фото: Минобороны

Российская оккупационная псевдоадминистрация признала, что масштабный пожар на топливной базе в Севастополе не удастся оперативно потушить. Один из местных гауляйтеров назвал его самым сложным из всех возможных, добавив, что повреждены четыре цистерны.

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии украинским журналистам объяснил, что произошло в севастопольской бухте утром 29 апреля.

— Да, приятная новость. Что это могло быть? Главный вопрос чисто с технической точки зрения. Поскольку у меня нет информации от того, кто это организовывал, могло быть несколько вариантов, — утверждает он.

Нарожный предположил, что наиболее вероятный вариант — это удар беспилотного летательного аппарата, хотя и возможность атаки с надводным дроном тоже нельзя отбрасывать.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что в результате взрыва на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе 29 апреля были уничтожены десятки тонн нефтепродуктов, которые были необходимы для Черноморского флота РФ.

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Источник: Radio NV

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Крым, Севастополь
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