Российская оккупационная псевдоадминистрация признала, что масштабный пожар на топливной базе в Севастополе не удастся оперативно потушить. Один из местных гауляйтеров назвал его самым сложным из всех возможных, добавив, что повреждены четыре цистерны.

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии украинским журналистам объяснил, что произошло в севастопольской бухте утром 29 апреля.

— Да, приятная новость. Что это могло быть? Главный вопрос чисто с технической точки зрения. Поскольку у меня нет информации от того, кто это организовывал, могло быть несколько вариантов, — утверждает он.

Нарожный предположил, что наиболее вероятный вариант — это удар беспилотного летательного аппарата, хотя и возможность атаки с надводным дроном тоже нельзя отбрасывать.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что в результате взрыва на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе 29 апреля были уничтожены десятки тонн нефтепродуктов, которые были необходимы для Черноморского флота РФ.

Источник: Radio NV

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