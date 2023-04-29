Російська окупаційна псевдоадміністрація визнала, що масштабну пожежу на паливній базі у Севастополі не вдасться оперативно загасити. Один з місцевих гауляйтерів назвав її найскладнішою зі всіх можливих, додавши, що пошкоджено чотири цистерни.

Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі українським журналістам пояснив, що відбулося у севастопольській бухті вранці 29 квітня.

— Так, приємна новина. Що це могло бути? Головне питання суто з технічного погляду. Оскільки в мене немає інформації від того, хто це організовував, могло бути декілька варіантів, – стверджує він.

Нарожний припустив, що найімовірніший варіант – це удар безпілотного літального апарата, хоча і можливість атаки з надводним дроном теж не можна відкидати.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що внаслідок вибуху на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі 29 квітня були знищені десятки тонн нафтопродуктів, які були необхідні для Чорноморського флоту РФ.

Джерело: Radio NV

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