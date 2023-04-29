В результате взрыва, прогремевшего на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе 29 апреля, были уничтожены десятки тонн нефтепродуктов для Черноморского флота РФ.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он уточнил, что взрыв произошел на вражеской нефтебазе вблизи Казачьей Бухты в Севастополе. В результате были уничтожены более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость составляет 40 тыс. тонн.

По словам Юсова, эти нефтепродукты предназначались для Черноморского флота РФ.

Представитель ГУР назвал инцидент “Божьей карой за Умань”, где накануне российская ракета убила более 20 мирных людей, в том числе пятерых детей.

– “Хлопки” в Севастополе – Божья кара, в частности за убитых мирных граждан в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долговременной, — подчеркнул Юсов.

Он добавил, что жителям оккупированного Крыма не стоит в ближайшее время находиться рядом с российскими военными объектами, а также объектами, обеспечивающими армию страны-агрессора.

Юсов также рассказал, что Украина знает о фактах хищений как на пораженной сегодня нефтебазе, так и на других объектах во временно оккупированном Крыму. Представитель ГУР отметил, что такие факты “расширяют возможности” Сил обороны Украины.

Утром 29 апреля появилась информация о масштабном пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе. Огонь охватил площадь в около 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен самый высокий уровень опасности, поскольку на нефтебазе хранился большой объем топлива.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины

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