Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве с Северного моста в Днепр упал МАФ: полиция опубликовала видео

В Киеве с Северного моста в Днепр упал МАФ: полиция опубликовала видео

В Киеве с Северного моста в воду упала металлическая конструкция, которую перевозил грузовик с краном-манипулятором. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако его оперативно разыскали.

Происшествие произошло вчера. Свидетелям происшествия удалось его снять и запомнить номер грузовика.

Патрульные с помощью информационных баз и камер видеонаблюдения оперативно разыскали нарушителя. 37-летний мужчина объяснил, что причиной ДТП стал ненадежно закрепленный груз, который перевернулся во время движения.

Как сообщают СМИ, сначала конструкция упала с машины на дорогу. А когда МАФ пытались при помощи манипулятора загрузить на машину, то он окончательно сорвался и полетел в Днепр.

Полицейские составили на водителя протоколы по ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП и вызвали следователей.

Фото: скриншот

Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
34 пострадавших в Днепропетровской области и сбитые ракеты в Киеве: ночные атаки РФ
В Киеве с Северного моста в Днепр упал МАФ: полиция опубликовала видео
Дальность поражения до 5,5 тыс. км: что известно о ракетах Х-101
Ракета Х-101
В Киеве проблемы с водоснабжением на левом берегу: что известно
кран вода
РФ атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами — все уничтожено в воздухе
Вибух
Почему в Киеве нет улиц Залужного или Ступки – в Киевсовете дали неожиданный ответ
Київ
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
В Киеве с Северного моста в Днепр упал МАФ: полиция опубликовала видео
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
В Киеве с Северного моста в Днепр упал МАФ: полиция опубликовала видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
В Киеве с Северного моста в Днепр упал МАФ: полиция опубликовала видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
В Киеве с Северного моста в Днепр упал МАФ: полиция опубликовала видео
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь