В Киеве с Северного моста в воду упала металлическая конструкция, которую перевозил грузовик с краном-манипулятором. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако его оперативно разыскали.

Происшествие произошло вчера. Свидетелям происшествия удалось его снять и запомнить номер грузовика.

Патрульные с помощью информационных баз и камер видеонаблюдения оперативно разыскали нарушителя. 37-летний мужчина объяснил, что причиной ДТП стал ненадежно закрепленный груз, который перевернулся во время движения.

Как сообщают СМИ, сначала конструкция упала с машины на дорогу. А когда МАФ пытались при помощи манипулятора загрузить на машину, то он окончательно сорвался и полетел в Днепр.

Полицейские составили на водителя протоколы по ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП и вызвали следователей.

Фото: скриншот

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