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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Києві з Північного мосту в Дніпро впав МАФ: поліція опублікувала відео

У Києві з Північного мосту в Дніпро впав МАФ: поліція опублікувала відео

У Києві з Північного мосту у воду впала металева конструкція, яку перевозила вантажівка з краном-маніпулятором. Водій автівки зник із місця події, проте його оперативно розшукали.

Подія сталася вчора. Свідкам події вдалося її зафільмувати та запам’ятати номер вантажівки.

Патрульні за допомогою інформаційних баз і камер відеоспостереження оперативно розшукали порушника. 37-річний чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.

Як повідомляють ЗМІ, спочатку конструкція впала з машини на дорогу. А коли МАФ намагалися за допомогою маніпулятора завантажити на автівку, то він остаточно зірвався й полетів у Дніпро.

Поліціянти склали на водія протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП і викликали слідчих.

Фото: скриншот

Київ
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