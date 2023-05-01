Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

В горсовете Одессы объяснили, будут ли закрывать школы с онлайн-обучением

школа
Фото: Pixabay

В Одессе не будут закрывать школы, если родители для учеников выберут онлайн-обучение.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По ее словам, в сети якобы распространяется информация об анкетировании родителей, которых обязывают выбрать на следующий год очное обучение, поскольку школа закроется.

— Ни одна школа города не закроется. Выбирайте форму, которую считаете правильной. Каждая школа будет иметь на каждой параллели и очные, и дистанционные классы. Школы с укрытиями будут работать в своих зданиях, школы без них (таких меньшинство) — в зданиях соседней школы с укрытием, подчеркнула Елена Буйневич.

Если ученик находится за границей, то отчислить его из школы могут только по заявлению родителей.

— Выбирайте дистанционное, по поводу домашнего мы тоже найдем выход, возможно, объединим детей в группы. Но ни в коем случае не потеряем ни одного ребенка, — отметила директор департамента.

Читайте также
Когда закончится учебный год 2023 и дети уйдут на каникулы
Школа

Одесса, Школи, Школярі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Правительство Дании выделило €1 млрд на восстановление Украины
В горсовете Одессы объяснили, будут ли закрывать школы с онлайн-обучением
Еще две страны готовы поддержать вступление Украины в НАТО – Кулеба
Дмитро Кулеба
Налоговики в Виннице и Одессе крышевали схему по продаже нелегальных сигарет — ГБР
Податківці кришували продаж нелегальних цигарок
Призывали к геноциду украинцев: СБУ задержала шестерых интернет-агентов РФ
СБУ затримала шістьох інтернет-агентів РФ
Учебные программы в Украине нужно изменить, учитывая адаптацию к мирной жизни – Зеленский
В горсовете Одессы объяснили, будут ли закрывать школы с онлайн-обучением
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
В горсовете Одессы объяснили, будут ли закрывать школы с онлайн-обучением
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
В горсовете Одессы объяснили, будут ли закрывать школы с онлайн-обучением
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
В горсовете Одессы объяснили, будут ли закрывать школы с онлайн-обучением
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
В горсовете Одессы объяснили, будут ли закрывать школы с онлайн-обучением
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь