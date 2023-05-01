В Одессе не будут закрывать школы, если родители для учеников выберут онлайн-обучение.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По ее словам, в сети якобы распространяется информация об анкетировании родителей, которых обязывают выбрать на следующий год очное обучение, поскольку школа закроется.

— Ни одна школа города не закроется. Выбирайте форму, которую считаете правильной. Каждая школа будет иметь на каждой параллели и очные, и дистанционные классы. Школы с укрытиями будут работать в своих зданиях, школы без них (таких меньшинство) — в зданиях соседней школы с укрытием, – подчеркнула Елена Буйневич.

Если ученик находится за границей, то отчислить его из школы могут только по заявлению родителей.

— Выбирайте дистанционное, по поводу домашнего – мы тоже найдем выход, возможно, объединим детей в группы. Но ни в коем случае не потеряем ни одного ребенка, — отметила директор департамента.

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