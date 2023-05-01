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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У міськраді Одеси пояснили, чи закриватимуть школи з онлайн-навчанням

школа
Фото: Pixabay

В Одесі не закриватимуть школи, якщо батьки для учнів обиратимуть онлайн-навчання.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

За її словами, у мережі нібито шириться інформація про анкетування батьків, яких зобов’язують обрати на наступний рік очне навчання, оскільки школа закриється.

– Жодна школа міста не закриється. Обирайте форму, яку вважаєте правильною. Кожна школа матиме на кожній паралелі й очні, і дистанційні класи. Школи з укриттями працюватимуть у своїх будівлях, школи без них (таких меншість) – у будівлях сусідньої школи з укриттям, — наголосила Олена Буйневич.

Якщо учень перебуває за кордоном, то відрахувати його зі школи можуть лише за заявою батьків.

– Обирайте дистанційне, щодо домашнього ми теж знайдемо вихід, можливо, об’єднаємо дітей у групи. Але в жодному разі не загубимо жодної дитини, – зазначила директорка департаменту.

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Одеса, Школи, Школярі
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