Юлия Захарченко, редактор ленты
В Херсонской области оккупанты забирают у жителей катера — ОК Юг
На временно оккупированной территории Херсонской области военные Российской Федерации отбирают катера у местных жителей.
Об этом сообщил представитель Оперативного командования Юг Владислав Назаров. По его словам, водные катера передают для пользования Вооруженных сил РФ.
— На днях россияне провели катера “официально” и согласно бумагам передали их на баланс военных формирований ВС РФ, — отметил представитель ОК Юг.
Он сообщил, что около 100 лодок оккупанты отобрали у местного населения по указанию коллаборанта.
По словам представителя ОК Юг, предатель хочет прислужить российским военным, чтобы перекрыть дефицит катеров для их подразделений.
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