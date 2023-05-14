В Херсонской области оккупанты забирают у жителей катера — ОК Юг

На временно оккупированной территории Херсонской области военные Российской Федерации отбирают катера у местных жителей.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования Юг Владислав Назаров. По его словам, водные катера передают для пользования Вооруженных сил РФ.

— На днях россияне провели катера “официально” и согласно бумагам передали их на баланс военных формирований ВС РФ, — отметил представитель ОК Юг.

Он сообщил, что около 100 лодок оккупанты отобрали у местного населения по указанию коллаборанта.

По словам представителя ОК Юг, предатель хочет прислужить российским военным, чтобы перекрыть дефицит катеров для их подразделений.

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