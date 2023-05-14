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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Херсонській області окупанти забирають у жителів катери – ОК Південь

У Херсонській області окупанти забирають у жителів катери – ОК Південь
Фото: Pexels

На тимчасово окупованій території Херсонської області військові Російської Федерації відбирають катери у місцевих жителів.

Про це повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, водні катери передають для користування Збройних сил РФ.

– Днями росіяни провели катери “офіційно” і згідно з паперами передали їх на баланс військових формувань ЗС РФ, – зазначив речник ОК Південь.

Він повідомив, що близько 100 човнів окупанти відібрали у місцевого населення за вказівкою колаборанта.

За словами речника ОК Південь, зрадник хоче прислужити російським військовим, щоб перекрити дефіцит катерів для їхніх підрозділів.

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У Херсонській області окупанти забирають у жителів катери – ОК Південь

Війна в Україні, Катер, Херсонська область, Херсонщина
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