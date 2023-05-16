Анализ самых частых ошибок НМТ по математике 2022 года

На прошлогоднем национальном мультипредметном тесте (НМТ) по математике было сразу 10 заданий, правильный ответ на которые не смогли дать более 50% абитуриентов.

Репетиторы онлайн-школы Mathema проанализировали эти задания и разобрали основные ошибки, чтобы нынешние абитуриенты смогли лучше подготовиться к НМТ по математике. А похожий пробный тест можно пройти здесь.

Результаты НМТ по математике 2022 года

Чтобы пройти порог тестирования в 2022 году, участнику достаточно было набрать хотя бы один тестовый балл по каждому предмету. Блок математики имел всего 20 заданий, которые могли принести абитуриенту 30 тестовых баллов (их потом переводили в шкалу от 100 до 200 баллов).

В первом блоке было 14 заданий, за которые давали 14 баллов, во втором — шесть заданий, за которые можно было получить еще 16 баллов (четыре на соответствие и еще два, где нужно вписать короткий ответ).

Как же справились участники? По статистике, 0,1% абитуриентов не ответили ни на один вопрос НМТ по математике правильно и провалили экзамен. Менее 120 баллов набрали 2,8% абитуриентов. А вот около 40% сдали тест по этому предмету на средние 140-160 баллов. И только около 10% смогли получить балл от 180 и выше.

Если сравнивать с другими предметами НМТ, то по украинскому языку провалили экзамен столько же участников (0,1%), а по истории Украины — 0,2%. Менее 120 баллов набрали 0,4% и 0,7% соответственно, что значительно меньше, чем по математике.

Средний балл в 140-160 баллов по украинскому языку смогли набрать около 41% абитуриентов, а по истории Украины — около 56%. Это лучший результат, чем по математике. 180 баллов и выше по языку набрали около 15% участников, а по истории — 8% (по математике — около 10%).

Успешнее всего НМТ по математике в 2022 году сдали в Киеве (14,4% участников набрали более 180 баллов), на Львовщине (14,1%), Херсонщине (12,7%), Харьковщине (11,3%), в Волынской и Луганской областях (по 9,9%).

Еще немного интересных фактов

В целом приняли участие в НМТ 2022 года 214 388 абитуриентов (из них 23 038 проходили тестирование за рубежом).

В своем отчете Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) отмечает, что прошлогодние результаты оценивания знаний являются “недостаточно высокими”, поскольку по каждому из блоков теста более 63% поступающих набрали менее 160 баллов. Вместе с тем 200 баллов хотя бы по одному предмету получили 10 208 поступающих, по двум – 1 925, по трем — 564.

Если сравнивать с результатами предыдущих ВНО (они не были в формате мультипредметного теста), то выпускники школ в 2022 году набрали в среднем почти на 10 баллов больше в каждом из трех блоков.

Лучшие средние результаты НМТ по всем трем предметам имеют выпускники специализированных школ, гимназий, лицеев, коллегиумов. Статистика также говорит, что высший средний результат показали выпускники городских школ. А вот ученики (слушатели) заведений профессионального (профессионально-технического) образования имеют худшие показатели по всем трем предметам.

Разбор самых частых ошибок, возникавших на НМТ по математике 2022

Учителя онлайн-школы Mathema проанализировали и разобрали 10 заданий на разные темы по математике на НМТ 2022 года, в которых абитуриенты чаще всего делали ошибки. Именно эти задания провалили от 50% до почти 78% участников.

Задание 19. Геометрическая прогрессия (77,6% неправильных ответов)

Задача достаточного уровня сложности, решение которой предусматривает понимание понятия прогрессии и знаменателя прогрессии. При решении этой задачи нужно уметь делить дроби, превращать десятичные дроби в обыкновенные и наоборот. Задача имеет три логических шага решения.

Задание 14. Двухшаговое задание по теме Преобразование тригонометрических выражений (76,6%)

Это задание предполагает, что абитуриент умеет использовать основное тригонометрическое тождество, которое есть в справочных материалах, которые можно использовать на НМТ. Также нужно уметь заменять искомую величину на выражение. Задание среднего уровня сложности, справиться с ним под силу ученикам 7-11 классов.

Задача 20. Планиметрическая задача на нахождение элементов трапеции (67,9%)

Решение этой задачи достаточного уровня сложности состоит из трех логических шагов:

Найти второе основание. Чтобы это сделать, ученик должен понимать, что такое средняя линия трапеции, и знать, как ее вычисляют. Кроме того, нужно уметь составлять уравнения, используя известные величины. Найти проекцию большей боковой стороны на большее основание. Здесь никаких проблем не должно было бы возникать. Найти высоту трапеции. Это можно сделать разными способами: по определению синуса, косинуса или же по свойству равнобедренного треугольника.

Задание 9. Задания по теме Логарифмические выражения (67,9%)

Формул по этой теме много в справочном материале, поэтому задание не является особо сложным. В нем главное понимать, какие две формулы из предоставленных выведут на окончательный результат.

Задание 11. Задание по теме Решение систем иррациональных уравнений (62,1%)

Его можно отнести к курсу алгебры 8-10 классов, ведь именно тогда школьники знакомятся с понятием арифметического квадратного корня. Решение этой системы требует от ученика понимания области допустимых значений функции и умения ее находить, умения преобразовывать иррациональное выражение, а также умения решать системы уравнений с двумя переменными, которое формируют в 7 классе.

Задание 13. Задание по теме Решение показательных неравенств (61,2%)

Эта тема изучается в 11 классе, хотя сами неравенства ученики учатся решать в 7 классе. Поэтому задача состоит из двух шагов: сведение к одинаковому основанию обеих частей неравенства (материал за 11 класс), и решение уже преобразованного линейного неравенства (7 класс).

Задание 12. Задача по теме Производная (56,7%)

Эта задача — из курса алгебры 10 класса. Задание среднего уровня сложности, которое предусматривает умение применять формулу, которая есть в справочных материалах, и умение подставлять число вместо переменной величины (это умение формируется в начальной школе).

Задание 4. Задание по теме Квадратное уравнение (55,9%)

Формулы для нахождения корней квадратного уравнения есть в справочных материалах. Но это задание предусматривает также умение применять теорему Виета, которая упрощает решение до одного шага и не позволит ученику сделать ошибку при вычислениях.

Задание 17. Планиметрическая задача по теме Четырехугольники. Прямоугольник (задача на соответствие, максимальные три балла набрали только 26,3% участников)

Задача о простейшей фигуре, наличие прямых углов у которой уже наталкивает на мысль, что без теоремы Пифагора здесь не обойтись.

Следующее обязательное умение — использовать формулу площади прямоугольника, которая есть в справочных материалах.

Также абитуриенту хорошо было бы понимать, как использовать теорему косинусов, которая тоже есть в справочных материалах, и уметь сочетать две разные формулы для вычисления одной величины.

Задание 16. Задача на действия с обыкновенными дробями и на оценку значения подмодульного выражения (задание на соответствие, максимальные три балла набрали только 32,4% участников)

Первые два задания под силу шестикласснику, если он умеет делить и сокращать дроби, выделять целую часть в неправильной дроби. Третье задание почему-то каждый год вызывает больше всего трудностей. На него нужно обратить особое внимание — разобрать алгоритм и запомнить.

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