Появился демонстрационный вариант заданий по математике на НМТ-2023 — УЦОКО
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Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационный вариант заданий по математике на национальный мультипредметный тест (НМТ-2023).
На сайте УЦОКО опубликован демонстрационный вариант мультитеста по математике, который обязательно будут сдавать все будущие абитуриенты. Он доступен по этой ссылке.
— Интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, который будет на реальном НМТ. Однако по структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту, — отмечают в УЦОКО.
По данным Украинского центра оценивания качества образования, во время реального тестирования будет возможность воспользоваться справочными материалами.
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