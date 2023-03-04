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Факты / Україна / Общество

Появился демонстрационный вариант заданий по математике на НМТ-2023 — УЦОКО

Юля Захарченко, редактор ленты
Іспит
Фото: Depositphotos

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационный вариант заданий по математике на национальный мультипредметный тест (НМТ-2023).

На сайте УЦОКО опубликован демонстрационный вариант мультитеста по математике, который обязательно будут сдавать все будущие абитуриенты. Он доступен по этой ссылке.

— Интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, который будет на реальном НМТ. Однако по структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту, — отмечают в УЦОКО.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, во время реального тестирования будет возможность воспользоваться справочными материалами.

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Источник: УЦОЯО
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