Март, 04 в 16:32

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационный вариант заданий по математике на национальный мультипредметный тест (НМТ-2023).

На сайте УЦОКО опубликован демонстрационный вариант мультитеста по математике, который обязательно будут сдавать все будущие абитуриенты. Он доступен по этой ссылке.

— Интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, который будет на реальном НМТ. Однако по структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту, — отмечают в УЦОКО.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, во время реального тестирования будет возможность воспользоваться справочными материалами.