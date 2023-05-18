Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Києві перейменували дві станції метро та ще одну проєктну

метро Київ
Фото: Unsplash

Депутати Київради ухвалили рішення щодо перейменування двох станцій столичного метрополітену. Йдеться про станції Дружби народів та Площа Льва Толстого.

Про рішення повідомила пресслужба КМДА.

Тож станцію метро Дружби народів перейменували на станцію Звіринецька, станцію Площа Льва Толстого на Площу Українських Героїв.

Всього на засіданні 18 травня депутати перейменували 26 міських об’єктів.

— Дерусифікація в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних із країною-агресором. І ми це робимо, – сказав міський голова Віталій Кличко.

Крім того, було перейменовано проєктну станцію метро Проспект Правди на станцію Варшавську. Також дерусифікували низку вулиць та провулків у різних районах столиці.

Нагадаємо, з 14 травня у Києві відкрили тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену.

Читайте також
Уже без площі Льва Толстого: у Києві перейменували ще 16 вулиць
У Києві перейменували дві станції метро та ще одну проєктну

Джерело: КМДА
Віталій Кличко, декомунізація, Київ, Київський метрополітен
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як шарахне, я аж присів! Кияни про нічну ракетну атаку армії РФ
У Києві перейменували дві станції метро та ще одну проєктну
У Києві не планують відкривати пляжний сезон – КМДА
Київ, Дніпро
Відомо, коли відкриють першу частину Подільсько-Воскресенського мосту, який будують 30 років
Подільсько-Воскресенський міст
Маніакальна ціль Кремля: Данілов пояснив, чому РФ влаштувала Києву ракетний терор
У Києві перейменували дві станції метро та ще одну проєктну
Ігнат пояснив, чому Київ захищений засобами ППО більше, ніж інші області
Юрій Ігнат
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Жахи полону: історія бійця ЗСУ, який побував у російських застінках
У Києві перейменували дві станції метро та ще одну проєктну
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
У Києві перейменували дві станції метро та ще одну проєктну
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь