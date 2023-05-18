У Києві перейменували дві станції метро та ще одну проєктну

Депутати Київради ухвалили рішення щодо перейменування двох станцій столичного метрополітену. Йдеться про станції Дружби народів та Площа Льва Толстого.

Про рішення повідомила пресслужба КМДА.

Тож станцію метро Дружби народів перейменували на станцію Звіринецька, станцію Площа Льва Толстого на Площу Українських Героїв.

Всього на засіданні 18 травня депутати перейменували 26 міських об’єктів.

— Дерусифікація в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних із країною-агресором. І ми це робимо, – сказав міський голова Віталій Кличко.

Крім того, було перейменовано проєктну станцію метро Проспект Правди на станцію Варшавську. Також дерусифікували низку вулиць та провулків у різних районах столиці.

Нагадаємо, з 14 травня у Києві відкрили тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену.

Джерело : КМДА

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