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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве ряд улиц без света: что говорят в ДТЭК

електропідстанція

Сегодня, 30 мая, на некоторых улицах Киева пропал свет. Аварийное отключение произошло в 12:28.

Об этом сообщают в ДТЭК Киевские электросети.

Аварийные бригады оперативно выехали на место и сразу запитали 33 обесточенных дома от резервных источников. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение 15 домов улиц Институтская, Грушевского, Мазепы, Липская и П. Орлика.

відключення світла, Київ
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