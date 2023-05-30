Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киеве ряд улиц без света: что говорят в ДТЭК
Сегодня, 30 мая, на некоторых улицах Киева пропал свет. Аварийное отключение произошло в 12:28.
Об этом сообщают в ДТЭК Киевские электросети.
Аварийные бригады оперативно выехали на место и сразу запитали 33 обесточенных дома от резервных источников. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение 15 домов улиц Институтская, Грушевского, Мазепы, Липская и П. Орлика.
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