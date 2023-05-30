В ряде городов Украины произошло аварийное отключение света
В Киеве, Виннице, Одессе, Днепре и других городах Украины пропал свет.
Об этом сообщают украинцы в соцсетях.
Обновлено в 14:46. Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в энергосистеме Украины произошел дисбаланс.
— Поэтому сработала автоматика, которая отключала потребителей, снизив потребление. Но все уже стабилизировалось. Укрэнерго уже дало команду всем ОСРам возвращать свет клиентам, поэтому вскоре всех подключат, — подчеркнул он.
Обновлено в 14:37. С 13:28 по всей стране произошло отключение света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его вызвало снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины.
Причины сейчас выясняют специалисты НЭК Укрэнерго. В 14:32 Укрэнерго предоставило разрешение на восстановление электроснабжения.
Так, известно, что в Киеве энергетики уже запитали 33 обесточенных дома от резервных источников. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 15 домов улиц Институтская, Грушевского, Мазепы, Липская и П. Орлика.
Жители Фастова и Белой Церкви Киевской области также частично без света.
Винница
Обновлено в 14:27. На некоторых улицах города начало появляться питание.
Жители правобережья и левобережья Винницы сообщали, что в их домах пропал свет.
Одесса
Одесситы так же сообщают об исчезновении света. В городе остановился электротранспорт. В ДТЭК Одесские электросети отметили, что произошло аварийное отключение. Информацию обещают предоставить позже.
Харьков
Свет в части районов Харькова и области исчез около 13:30. В облэнерго сообщают, что отключение произошло не по причине неисправности электрических сетей.
Запорожье без света
ПАО Запорожьеоблэнерго сообщило, что более 46 тысяч потребителей области обесточены. Сейчас специалисты выясняют причины отключения и работают над восстановлением электроснабжения.
Также об отсутствии света сообщали жители Кременчуга, Днепра и других городов Украины.
Кировоградская область
На Кировоградщине также есть перебои со светом. По словам Андрея Райковича, главы ОВА, света не стало из-за сбоев в сети энергоснабжения. Автоматика сработала штатно и надежно.
Источник: ДТЭК
Фото: Харьковобленерго
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