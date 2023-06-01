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Как платить за электричество через YASNO — инструкция
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Общество
Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент

Как платить за электричество через YASNO — инструкция

Как платить за электричество через YASNO — инструкция

Ежемесячно 1 числа жители Киева должны фиксировать показания счетчика и передавать данные до 3 числа, а платить за потребленную электроэнергию — до 20 числа.

Сейчас передать показания счетчика и заплатить за свет можно не выходя из дома через личный кабинет на сайте YASNO или мобильное приложение.

Как дистанционно передать показатели электросчетчика и что для этого нужно — в материале Фактов ICTV.

Форма быстрой передачи показаний на сайте YASNO

С помощью новой формы на сайте YASNO киевляне могут сообщить данные за 20 секунд без регистрации в Личном кабинете.

Для этого нужно:

  • зайти на страницу YASNO;
  • выбрать свой регион;
  • указать собственный счет и свой контактный номер телефона;
  • выбрать зонность счетчика и ввести его показания.

Логин и пароль в личном кабинете остаются такими же, что были на сайте Киевских энергетических услуг (КЭУ).

Мобильное приложение YASNO

Для этого нужно загрузить приложение YASNO на Android или iOS, нажать кнопку Внесения показаний, заполнить поля и сохранить данные.

Также в приложении можно оплатить потребленную электроэнергию без комиссии, а счет отправить на электронную почту или в Viber/Telegram/WhatsApp.

Чат-бот в Viber

Присоединиться к этому чату можно по ссылке или отсканировать QR-код на сайте YASNO. Также можно через поиск Viber найти YASNO-online в разделе Интересное, что находится в нижнем меню.

Кроме того, передавать показания или вносить платежи без комиссии можно по трем лицевым счетам.

Звонок в контакт-центр

Операторы фиксируют показания электросчетчика по телефонам (044/067/066/093) 277-18-18 ежедневно с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

Сегодня не только можно дистанционно передать показания счетчика, но и оплатить коммунальные услуги.

Онлайн-платежи или интернет-банкинг позволяет потребителям не стоять часами стоять в очередях и не тратить свое время впустую.

Подробнее о том, где и как оплатить коммунальные платежи онлайн читайте в нашем материале.

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