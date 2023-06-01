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Суспільство
Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка

Як платити за електрику через YASNO – інструкція

Як платити за електрику через YASNO – інструкція

Щомісяця 1 числа жителі Києва повинні фіксувати показання лічильника та передавати дані до 3 числа, а сплачувати за спожиту електроенергію – до 20 числа.

Нині передати показники лічильника і заплатити за світло можна не виходячи з дому через особистий кабінет на сайті YASNO або мобільний застосунок.

Як дистанційно передати показники електролічильника та що для цього потрібно – у матеріалі Фактів ICTV.

Форма швидкої передачі показань на сайті YASNO

За допомогою нової форми на сайті YASNO кияни можуть повідомити дані за 20 секунд без реєстрації в Особистому кабінеті.

Для цього потрібно:

  • зайти на сторінку YASNO;
  • обрати свій регіон;
  • вказати особовий рахунок і свій контактний номер телефону;
  • обрати зонність лічильника та ввести його показання.

Логін і пароль в особистому кабінеті залишаються такими ж, що були на сайті Київських енергетичних послуг (КЕП).

Мобільний застосунок YASNO

Для цього потрібно завантажити застосунок YASNO на Android чи iOS, натиснути кнопку Внесення показань, заповнити поля та зберегти дані.

Також у застосунку можна оплатити спожиту електроенергію без комісії, а рахунок надіслати на електронну скриньку або у Viber, Telegram чи WhatsApp.

Чат-бот у Viber

Приєднатися до цього чату можна за посиланням, або відсканувати QR-код на сайті YASNO. Також можна через пошук Viber знайти YASNO-online у розділі Цікаве, що знаходиться у нижньому меню.

Окрім того, передавати показання або вносити платежі без комісії можна за трьома особовими рахунками.

Дзвінок до контакт-центру

Оператори фіксують показання електролічильника за телефонами (044/067/066/093) 277-18-18 щодня з 9.00 до 18.00 без перерви та вихідних.

Сьогодні не лише можна дистанційно передати показники лічильника, а ще й оплатити комунальні послуги.

Онлайн-платежі або інтернет-банкінг дозволяє споживачам не стояти годинами стояти в черзі і не витрачати свій час даремно.

Детальніше про те, де і як оплатити комунальні платежі онлайн читайте у нашому матеріалі.

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Показники лічильника, лічильник за світло

Електрика, Київ, Комунальні платежі
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