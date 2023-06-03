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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Зима покажет: Галущенко о вероятности дальнейшего повышения тарифов на электричество

Герман Галущенко

Повышение тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч с 1 июня до 31 декабря 2023 года было вынужденным шагом, будут ли следующие этапы — покажет прохождение отопительного сезона.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона Єдині новини.

— Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон. Но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение отопительного зимнего периода и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем, — подчеркнул он.

Галущенко также опроверг слухи о возможных веерных отключениях света.

— На самом деле мы не ожидаем никаких массовых отключений. Мы наработали целый ряд решений, которые предусматривают как внутри государства, так и возможность обеспечения импортной электроэнергией, чтобы стабилизировать систему. То есть на сегодняшний день мы не видим рисков введения веерных отключений, — добавил глава Минэнерго.

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електроенергія

Фото: Минэнерго

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