Будет ли действовать с 1 июня ночной тариф на электроэнергию

С 1 июня до 31 декабря 2023 года бытовые потребители будут платить за электроэнергию по 2,64 грн за кВт-ч. Об этом говорится в постановлении Кабмина №544 от 30 мая.

В то же время этим документом не отменяется льготный ночной тариф, который составляет 50% фиксированной цены. То есть владельцы двухфазных счетчиков в ночное время — 23:00 до 07:00 — будут платить 1,32 грн за кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч.

Правительство повысило с 1 июня тариф на электроэнергию для населения почти вдвое — до уровня 2,64 грн за кВт-ч.

До 31 мая 2023 года в Украине действовал тариф 1,44 грн за потребление до 250 кВт-ч и 1,68 грн – сверх этого объема.

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