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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зима покаже: Галущенко про ймовірність подальшого підвищення тарифів на електрику

Герман Галущенко

Підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год з 1 червня до 31 грудня 2023 року було вимушеним кроком, чи будуть наступні етапи – покаже проходження опалювального сезону.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося, як проходитиме опалювальний сезон. Але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження опалювального зимового періоду і відповідним чином не рухати ціни надалі, – наголосив він.

Галущенко також спростував чутки про можливі віялові відключення світла.

– Насправді ми не очікуємо жодних масових відключень. Ми напрацювали цілий ряд рішень, які передбачають як всередині держави, так і можливість забезпечення імпортною електроенергією, щоб стабілізувати систему. Тобто на сьогодні ми не бачимо ризиків запровадження віялових відключень, – додав нлава Міненерго.

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Фото: Міненерго

Відключення електроенергії, Війна в Україні, віялові відключення, електроенергія, Комунальні тарифи, Міненерговугілля, Тарифи
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