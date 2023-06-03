Зима покаже: Галущенко про ймовірність подальшого підвищення тарифів на електрику
Підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год з 1 червня до 31 грудня 2023 року було вимушеним кроком, чи будуть наступні етапи – покаже проходження опалювального сезону.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося, як проходитиме опалювальний сезон. Але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження опалювального зимового періоду і відповідним чином не рухати ціни надалі, – наголосив він.
Галущенко також спростував чутки про можливі віялові відключення світла.
– Насправді ми не очікуємо жодних масових відключень. Ми напрацювали цілий ряд рішень, які передбачають як всередині держави, так і можливість забезпечення імпортною електроенергією, щоб стабілізувати систему. Тобто на сьогодні ми не бачимо ризиків запровадження віялових відключень, – додав нлава Міненерго.
Фото: Міненерго
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