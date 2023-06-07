Что известно о БМП Marder, которые Германия планирует передать Украине: характеристики и особенности

По данным RND, Украина уже получила от Германии 40 бронемашин Marder: 20 — со складов концерна Rheinmetall и еще 20 — со склада Бундесвера.

Кроме того, Минобороны Германии поручило Rheinmetall подготовить к отправке в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder. Они должны быть доставлены до конца июля.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Германия может передать Украине от 20 до 40 БМП Marder.

Передачу бронемашин уже подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц 5 января, но конкретно не уточнил количество военной техники, которая поступит в Украину.

Решение передать Marder было объявлено на фоне снабжения Францией колесных танков AMX-10RC, о чем президент Франции Эммануэль Макрон объявил 4 января.

Что известно о БМП Marder, каковы их технические характеристики и особенности, читайте в материале Фактов ICTV.

БМП Marder: что известно

Marder — немецкая гусеничная боевая машина пехоты, произведенная немецким машиностроительным и оружейным концерном Rheinmetall.

Marder — это не новый автомобиль. На самом деле это один из старейших БМП в мире. Но, несмотря на свой возраст, он остается одним из лучших БМП в мире благодаря балансу скорости, защиты, огневой мощи и пропускной способности.

Этот БМП способен двигаться со скоростью 65 км/ч, перевозя трех членов экипажа и шесть пехотинцев. Marder способен идти в ногу с немецкими танками Leopard, высадить пехоту посреди перестрелки, а затем поддержать пехоту пушечным огнем и ракетами.

Также Marder надежен. Особенно по сравнению с новыми, менее зрелыми автомобилями, такими как немецкий БМП Puma. Немецкая армия недавно приостановила приобретение сотен Пум и заменила некоторые из них старыми Marder после того, как 18 Puma, участвующих в учениях НАТО, одновременно сломались.

БМП Marder является основной боевой машиной танко-гренадерских дивизий бундесвера с 1970-х годов. Разработка БМП началась еще в январе 1960 года на основе контракта с Бундесвером, потому что надо было заменить БМП HS 30.

Немецкий HS 30 в 1958 году был первым автомобилем, который соединил все качества современных БМП: скорость, бронезащита, пушка, установленная на башне, и пехотный отсек с задним выходом, чтобы пехота могла безопасно высадиться из машины во время огня впереди.

Однако изменения в конструкции HS-30 устранили задний выход и сделали машину непригодной для использования в бою. Поэтому немецкая армия поспешила заменить HS-30 более современным БМП Marder.

Итак, 7 мая 1971 года первый серийный экземпляр Marder передали войску ФРГ, а серийное производство продолжалось до 1975 года.

В 2020 году Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall о продлении срока службы этих БМП и их модернизации. Marder должны были получить новый двигатель мощностью более 750 л. с. (вместо 600). Также планировалось, что в 2022-2023 годах концерн начнет поставлять модернизированные машины и запчасти к ним.

Насчет вооружения, у Marder – это 20-мм автоматическая пушка Rheinmetall Mk 20 RH-202. Эта крошка обеспечивает скорость снаряда до 1100 м/с и эффективную дальность выстрела до 2-2,5 км.

Пушка имеет высокий темп огня (800-1000 выстрелов за 1 мин), но из-за отсутствия стабилизатора из нее стреляют лишь короткими очередями.

Базовая боевая машина пехоты Marder имеет немалую семью:

Marder 1 A1 — установлено новую систему перископов, ночной прицел Z-59, защиты от ЗМУ, систему двойного выбора заряжания пушки.

— установлено новую систему перископов, ночной прицел Z-59, защиты от ЗМУ, систему двойного выбора заряжания пушки. Marder 1 А1 (+) — здесь увеличили боезапас и сократили количество десанта до пяти человек.

— здесь увеличили боезапас и сократили количество десанта до пяти человек. Marder 1 А1 (-) — базовая модификация, но без тепловизора.

— базовая модификация, но без тепловизора. Marder 1 A1A — модификация A1 без пассивной системы ночного видения Z-59.

— модификация A1 без пассивной системы ночного видения Z-59. Marder 1 A1A3 — модификация 1 A1 с системой шифрования связи — радиостанцией SEM 80/90.

— модификация 1 A1 с системой шифрования связи — радиостанцией SEM 80/90. Marder 1 A2 — модификация 1 A1 с системой стабилизации пушки III поколения, улучшено шасси, топливную систему, защиты от ОМП, новые системы прицеливания и тепловизоров.

Также радиостанцию SEM 80/90 добавили к Marder 1 A1A, 1 A1A2 и 1 A2, и вышли модификации Marder 1 A1A4, Marder 1 A1A5 и Marder 1 А2А1.

К особенностям БМП Marder стоит отнести броню. Уровень немецкой защиты для оружия оккупантов до сих пор недостижим.

Кстати, машина до сих пор служит немецким военным, а помимо ФРГ ее используют армии Чили, Индонезии и Иордании.

Технические характеристики

Вес — 33,5 т.

Экипаж — 3 человека.

Десант — 6 человек.

Двигатель — 600 л. с.

Автоматическая пушка — 20 мм.

Начальная скорость снаряда — до 1100 м/с.

Дальность стрельбы — до 2,5 км. Темп стрельбы – до 800-1000 выстрелов.

Максимальная скорость — 65 км/ч.

Что касается стоимости БМП Marder, то одна из крупнейших немецких газет-таблоидов Bild в своем материале упомянула сумму от €850 тыс. до €1 млн. Это зависит от оборудования боевой машины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.