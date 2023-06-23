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Юлия Захарченко, редактор ленты

Rheinmetall летом отправит Украине еще 20 БМП Marder

Rheinmetall летом отправит Украине еще 20 БМП Marder
Фото: Getty Images

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует этим летом передать в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder.

Соответствующий график выполнения уже объявленного в начале июня заказа подтвердила компания. Отмечается, что правительство Германии заплатит за технику, которая находилась на складах Бундесвера.

Это свидетельствует о том, что Украина в целом получит 60 Marder — около 40 боевых машин пехоты от Rheinmetall, еще 20 единиц — со складов Бундесвера.

Компания Rheinmetall предлагает еще 60 Marder. Сейчас работа над этим уже ведется на заводах в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) и Касселе (Гессен). По данным компании, до 10 единиц техники из этих 60 БМП могут быть завершены ежемесячно.

Отдельно от прямых поставок Украине, Греция также получит 40 Marder от Rheinmetall этим летом. Это часть так называемого кругового обмена, в рамках которого страны НАТО передают Украине другую военную технику советского производства.

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Источник: Welt

Война в Украине, Военная техника, ВСУ, українські військові
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