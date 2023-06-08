Проверка бомбоубежищ в Киеве. 14% укрытий не пригодны для использования во время ракетных атак

В Киеве в ходе проверки укрытий и бомбоубежищ обнаружили, что 14% из них не соответствуют техническим требованиям и не могут использоваться как защитные сооружения.

Об этом во время доклада на заседании Киевсовета сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что сейчас проверка объектов гражданской защиты города еще продолжается, но уже изучена ситуация в более чем 80% из них.

– 68% пригодны (согласно обнародованной на заседании графике, это 2 584 укрытия). Примерно треть являются непригодными. И эта часть делится на те, которые не могут быть вообще укрытиями, то есть они не соответствуют нормативным и техническим требованиям (согласно графическим материалам, это 14% или 554), и те, которые в принципе могут быть пригодными, но необходимо выполнить те или иные действия, меры для этого (согласно графическим материалам, это 18% или 683 укрытия), – сказал Пантелеев.

Он отметил, что 95% из непригодных укрытий расположены в жилых домах, 5% — в других сооружениях. Согласно данным проверки, есть районы, в которых ситуация хуже — Подольский, Соломенский, Голосеевский, и районы, которые достаточно неплохо “выглядят” и справляются — Днепровский и Оболонский.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.