Перевірка бомбосховищ у Києві. 14% укриттів не придатні для використання під час ракетних атак

У Києві під час перевірки укриттів та бомбосховищ виявили, що 14% з них не відповідають технічним вимогам і не можуть використовуватись як захисні споруди.

Про це під час доповіді на засіданні Київради повідомив заступник глави КМДА Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що наразі перевірка об’єктів цивільного захисту міста ще триває, але вже вивчено ситуацію у понад 80% з них.

– 68% є придатними (згідно з оприлюдненою на засіданні графікою, це 2 584 укриття). Приблизно третина є непридатними. І ця частина ділиться на ті, які не можуть бути взагалі укриттями, тобто вони не відповідають нормативним і технічним вимогам (відповідно до графічних матеріалів, це 14% або 554), й ті, які в принципі можуть бути придатними, але необхідно виконати ті чи інші дії, заходи для цього (відповідно до графічних матеріалів, це 18% або 683 укриття), – сказав Пантелеєв.

Він зауважив, що 95% з непридатних укриттів розташовані в житлових будинках, 5% – в інших спорудах. Згідно з даними перевірки, є райони, в яких ситуація гірша – Подільський, Солом’янський, Голосіївський, і райони, які достатньо непогано “виглядають” та справляються – Дніпровський та Оболонський.

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