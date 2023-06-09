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Юлия Соколова, редактор ленты

Более 90% украинцев уверены в победе, четверть считают, что на это уйдет больше года

Людина з прапором України
Фото: Unsplash

Абсолютное большинство украинцев убеждены, что Вооруженные силы Украины смогут отразить полномасштабную агрессию РФ. В то же время граждане по-разному оценивают сроки, когда это может произойти.

Об этом свидетельствует исследование социологической группы Рейтинг, проведенное 1-2 июня этого года.

В ходе опроса 95% респондентов выразили уверенность, что Украина сможет отразить нападение войск РФ. И только 3% сомневаются в этом.

Опитування групи Рейтинг

Фото: Социологическая группа Рейтинг

При этом 62% опрошенных считают, что для победы в войне нужно длительное время: 25% убеждены, что это займет больше года, а 37% – от полугода до года.

В то же время 16% оценили необходимое для победы время в несколько месяцев, а 4% – от недели до нескольких недель. Еще 18% пока не могут дать ответ.

По данным социологов, наблюдается рост количества граждан, которые оценивают сроки для победы как длительные – больше года. С февраля количество таких респондентов увеличилось с 21% до 25%. Больше всего таких – среди самых молодых респондентов 18-35 лет (38%).

Опитування групи Рейтинг

Фото: Социологическая группа Рейтинг

В ходе исследования 71% опрошенных заявили, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, 13% придерживаются противоположного мнения, а еще 16% не смогли дать оценку.

Во всех областях Украины и среди всех возрастов доминирует оценка направления как правильного.

Социологи опросили граждан в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса, а также территорий, где отсутствовала украинская мобильная связь. Выборка охватила 1 тыс. респондентов.

Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,1%.

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Источник: Рейтинг
Война в Украине, Опрос, Російська агресія, Українці
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