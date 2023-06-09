Понад 90% українців упевнені в перемозі, чверть вважають, що на це піде більше року

Абсолютна більшість українців переконані, що Збройні сили України зможуть відбити повномасштабну агресію РФ. Водночас громадяни по-різному оцінюють терміни, коли це може статися.

Про це свідчить дослідження соціологічної групи Рейтинг, проведене 1-2 червня цього року.

Під час опитування 95% респондентів висловили впевненість, що Україна зможе відбити напад військ РФ. І лише 3% сумніваються в цьому.

При цьому 62% опитаних вважають, що для перемоги у війні потрібен тривалий час: 25% переконані, що це займе більше року, а 37% – від пів року до року.

Водночас 16% оцінили необхідний для перемоги час у кілька місяців, а 4% – від тижня до кількох тижнів. Ще 18% наразі не можуть дати відповідь.

За даними соціологів, спостерігається зростання кількості громадян, які оцінюють терміни для перемоги як тривалі – більше року. Із лютого кількість таких респондентів збільшилася з 21% до 25%. Найбільше таких – серед наймолодших респондентів 18-35 років (38%).

Під час дослідження 71% опитаних заявили, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 13% дотримуються протилежної думки, а ще 16% не змогли дати оцінку.

У всіх областях України та серед всіх вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

Соціологи опитали громадян віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де був відсутній український мобільний зв’язок. Вибірка охопила 1 тис. респондентів.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1%.

Джерело : Рейтинг

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