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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Можуть бути міни. Людей закликали не прибирати самотужки сміття, яке прибиває до узбережжя

Пляж Одеси

У смітті, яке приносить до берегів Одещини внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, можуть бути небезпечні предмети, зокрема й ворожі міни. 

Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Під час будь-яких проявів доброї волі важливо пам’ятати про свою безпеку. Важливо пам’ятати, що в купах сміття, в уламках суходолу, який дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, із тих оборонних смуг, які набудували росіяни на лівому березі. Там може бути все що завгодно. Ми не гарантуємо, що це тільки якірні міни, які ви точно розпізнаєте, –  сказала вона. 

Гуменюк зазначила, що до узбережжя може прибити міни-пелюстки, які малопомітні, але надзвичайно небезпечні.

– Не можна власноруч організовувати навіть збір сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців, піротехніків, щоб вони обстежили місцевості, – наголосила речниця.

Раніше ми розповідали, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у Чорному морі різко знизилася солоність води. 

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Можуть бути міни. Людей закликали не прибирати самотужки сміття, яке прибиває до узбережжя

Фото: Владислав Балінський

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Міна, Російська агресія, Чорне море
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

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