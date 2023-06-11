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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився

пляж, Одеса, Чорне море
Фото: Pixabay

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у Чорному морі різко знизилася солоність води.

Про це повідомляють у Штабі ліквідації наслідків підриву ГЕС та Держекоінспекції. 

Зазначається, що експерти відібрали проби морської води в Одесі в Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 станції Великого фонтану. 

Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився

 

За результатами лабораторних досліджень, виявлено такі перевищення:

У Новій Дофінівці: завислі речовини – в 1,6 раза, залізо загальне – в 9 разів, солоність нижче норми у 2,7 раза. 

На Ланжероні: залізо загальне – в 5,2 раза, солоність нижче норми у 2,9 раза. 

На 16 станції Великого фонтану: завислі речовини – в 1,1 раза, залізо загальне – в 3,4 раза, солоність нижче норми у 2,9 раза.

Раніше повідомлялося, що через руйнування Каховського водосховища на узбережжя Одещини течією продовжує вимивати різне сміття. У морі дрейфують фрагменти будинків, меблі, побутова техніка, автомобілі.

Нагадаємо, за даними української розвідки, 6 червня близько 02:30 російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС, що створило загрозу підтоплення для десятків населених пунктів.

Війна в Україні, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Чорне море
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