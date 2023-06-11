Эколог рассказал, чем грозит снижение уровня солености воды в Черном море

Подрыв оккупантами дамбы Каховского водохранилища привел к экологической катастрофе мирового масштаба.

Бурные потоки воды высвободились и затопили десятки населенных пунктов на Херсонщине и Николаевщине. Большая вода сносила все на своем пути: деревья, животных и даже целые дома. Все это вынесло в Черное море и уже несколько дней прибивает к берегам Одесской области.

В Госэкоинспекции сообщили, что отобрали пробы воды на нескольких пляжах и выяснили, что уровень солености воды в море резко упал.Такие изменения могут необратимо повлиять на морскую среду, рассказывает эколог и председатель ОО Зеленый лист Владислав Балинский.

– Вода на побережье почти пресная (3-4 промилле) – такого еще летом никогда не было, – отмечает эксперт.

Он рассказывает, что цвет моря сейчас буро-зеленый с большим количеством осадка и поверхностного мусора разного размера (остатки растений, пластик, двери, диваны, холодильники, крыши домов и даже целые строительные конструкции).

Десятки килограмм гниющей органики и бытового мусора на каждом метре побережья. Останки рыб, большое количество живых и снулых амфибий (лягушка озерная, тритон гребенчатый).

Он отмечает, если сохранится сильный ветер и высокая температура воздуха, вероятность начала цветения фитопланктона значительно увеличится. Это, в свою очередь, может вызвать заморы и усилить сложность экологической и эпидемической ситуации.

Эксперт отмечает, несмотря на то что одесские берега сейчас выглядят, как после апокалипсиса, люди продолжают купаться в море вместе со своими детьми.

– Нужно срочно вводить карантинные меры, – отмечает Балинский.

Эколог добавляет, что низкая соленость воды будет сохраняться не долго, потому что Черное море большое и при изменении течения вода будет понемногу обновляться. Но это означает, что пресные рыбы, которых также прибило течением к одесским берегам, начнут погибать и разлагаться. Местным властям нужно срочно прибегнуть к решительным действиям.

Фото: ОО Зеленый лист

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