Укрзализныця запускает женские купе: на какие поезда можно купить билеты
Укрзализныця с 30 июня в тестовом режиме запускает женские купе в поездах четырех направлений. Билеты уже доступны к бронированию.
Отмечается, что сначала железнодорожная компания протестирует нововведения в течение нескольких месяцев, затем вместе с обществом и специалистами примет дальнейшее решение, делать ли их постоянной практикой.
Продажа билетов будет происходить исключительно в мобильном приложении Укрзализныци — на сегодня ключевом канале продажи железнодорожных билетов в Украине.
Поезда с доступными для приобретения женскими купе будут соответственно маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.
– Переходим от хайпа к делу. Как и обещали, вводим в экспериментальном режиме женские купе. Далее будем смотреть на спрос и примем решение о масштабировании этого проекта на большее количество ночных рейсов. Также работаем над усилением безопасности в поездах, скоро анонсируем еще несколько решений, – отметил председатель правления АО Укрзализныця Евгений Лященко.
Во время пилотного периода женские купе появятся на 4 рейсах дальнего следования, которые являются лидерами по количеству зарегистрированных жалоб и конфликтных случаев с начала года:
- №81 Киев — Ужгород;
- №41 Днепр — Трускавец;
- №75 Киев — Кривой Рог; №75 Киев — Кривой Рог;
- №15 Харьков — Ясиня.
Женские купе в этих поездах уже в продаже на поездки от 30 июня.
Напомним, в конце мая председатель правления АО Укрзализныця Евгений Лященко сообщил, что они введут отдельные женские купе в тестовом режиме.
Что предшествовало
В мае в Украине в течение нескольких недель в соцсетях обсуждали ситуации с домогательствами к женщинам в поездах и идеи создания специальных женских купе. На сайте правительства даже зарегистрировали петицию о создании отдельных вагонов для женщин и мужчин. Она набрала 25198 голосов.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова