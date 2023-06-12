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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Укрзализныця запускает женские купе: на какие поезда можно купить билеты

Укрзалізниця жіночі вагони
Фото: УНИАН

Укрзализныця с 30 июня в тестовом режиме запускает женские купе в поездах четырех направлений. Билеты уже доступны к бронированию.

Отмечается, что сначала железнодорожная компания протестирует нововведения в течение нескольких месяцев, затем вместе с обществом и специалистами примет дальнейшее решение, делать ли их постоянной практикой.

Продажа билетов будет происходить исключительно в мобильном приложении Укрзализныци — на сегодня ключевом канале продажи железнодорожных билетов в Украине.

Поезда с доступными для приобретения женскими купе будут соответственно маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.

– Переходим от хайпа к делу. Как и обещали, вводим в экспериментальном режиме женские купе. Далее будем смотреть на спрос и примем решение о масштабировании этого проекта на большее количество ночных рейсов. Также работаем над усилением безопасности в поездах, скоро анонсируем еще несколько решений, – отметил председатель правления АО Укрзализныця Евгений Лященко.

Во время пилотного периода женские купе появятся на 4 рейсах дальнего следования, которые являются лидерами по количеству зарегистрированных жалоб и конфликтных случаев с начала года:

  • №81 Киев — Ужгород;
  • №41 Днепр — Трускавец;
  • №75 Киев — Кривой Рог; №75 Киев — Кривой Рог;
  • №15 Харьков — Ясиня.

Женские купе в этих поездах уже в продаже на поездки от 30 июня.

жіночі купе

Фото: скриншот з додатку Укрзалізниці

Напомним, в конце мая председатель правления АО Укрзализныця Евгений Лященко сообщил, что они введут отдельные женские купе в тестовом режиме. 

Что предшествовало

В мае в Украине в течение нескольких недель в соцсетях обсуждали ситуации с домогательствами к женщинам в поездах и идеи создания специальных женских купе. На сайте правительства даже зарегистрировали петицию о создании отдельных вагонов для женщин и мужчин. Она набрала 25198 голосов.

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Источник: Укрзализныця
вагон, поїзд, Укрзализныця
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