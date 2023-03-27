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Факты / Україна / Общество

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билета даже после отправления поезда. Укрзализныця ввела новые правила

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Укрзалізниця
Фото: Dreamstime

Укрзализныця внесла изменения в правила возврата билетов, теперь пассажиры имеют возможность вернуть полную стоимость билета, даже после отправления поезда.

Об этом сообщают в пресс-службе Украинской железной дороги.

– Изменения позволяют пассажирам вернуть полную стоимость билета, а не 10%, даже после отправления поезда, если обратиться с этой просьбой не позднее чем через час после отправления, – говорится в сообщении.

Кроме того, Укрзализныця упростила процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров — теперь можно делать онлайн.

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– Уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных, а также введена новая категория поездов — местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры различных видов транспорта, – отметили в железной дороге.

Новые изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины уже вступили в силу.

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