Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки

Укрзалізниця з 30 червня, у тестовому режимі, запускає жіночі купе у поїздах чотирьох напрямків. Квитки вже доступні до бронювання.

Зазначається, що спершу залізнична компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців, потім разом з громадою і фахівцями ухвалить подальше рішення, чи робити їх постійною практикою.

Продаж квитків відбуватиметься тільки в мобільному застосунку Укрзалізниці – на сьогодні ключовому каналі продажу залізничних квитків в Україні.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

– Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та ухвалимо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень, – зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.

Під час пілотного періоду жіночі купе з’являться на 4 рейсах далекого сполучення, які перебувають серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків із початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

Нагадаємо, наприкінці травня голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко повідомив що вони запровадять окремі жіночі купе у тестовому режимі.

Що передувало

У травні в Україні протягом кількох тижнів у соцмережах обговорювали ситуації з домаганнями до жінок у потягах та ідеї створення спеціальних жіночих купе. На сайті уряду навіть зареєстрували петицію про створення окремих вагонів для жінок та чоловіків. Вона набрала 25198 голосів.

Джерело : Укрзалізниця

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