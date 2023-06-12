Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки
Укрзалізниця з 30 червня, у тестовому режимі, запускає жіночі купе у поїздах чотирьох напрямків. Квитки вже доступні до бронювання.
Зазначається, що спершу залізнична компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців, потім разом з громадою і фахівцями ухвалить подальше рішення, чи робити їх постійною практикою.
Продаж квитків відбуватиметься тільки в мобільному застосунку Укрзалізниці – на сьогодні ключовому каналі продажу залізничних квитків в Україні.
Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.
– Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та ухвалимо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень, – зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.
Під час пілотного періоду жіночі купе з’являться на 4 рейсах далекого сполучення, які перебувають серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків із початку року:
- №81 Київ – Ужгород;
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №75 Київ – Кривий Ріг;
- №15 Харків – Ясіня.
Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.
Нагадаємо, наприкінці травня голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко повідомив що вони запровадять окремі жіночі купе у тестовому режимі.
Що передувало
У травні в Україні протягом кількох тижнів у соцмережах обговорювали ситуації з домаганнями до жінок у потягах та ідеї створення спеціальних жіночих купе. На сайті уряду навіть зареєстрували петицію про створення окремих вагонів для жінок та чоловіків. Вона набрала 25198 голосів.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова