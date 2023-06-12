Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
У відповідь на критику Зеленського в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки

Укрзалізниця жіночі вагони
Фото: УНІАН

Укрзалізниця з 30 червня, у тестовому режимі, запускає жіночі купе у поїздах чотирьох напрямків. Квитки вже доступні до бронювання. 

Зазначається, що спершу залізнична компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців, потім разом з громадою і фахівцями ухвалить подальше рішення, чи робити їх постійною практикою.

Продаж квитків відбуватиметься тільки в мобільному застосунку Укрзалізниці – на сьогодні ключовому каналі продажу залізничних квитків в Україні.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

– Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та ухвалимо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень, – зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.

Під час пілотного періоду жіночі купе з’являться на 4 рейсах далекого сполучення, які перебувають серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків із початку року:

  • №81 Київ – Ужгород;
  • №41 Дніпро – Трускавець;
  • №75 Київ – Кривий Ріг;
  • №15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

жіночі купе

Фото: скриншот з додатку Укрзалізниці

Нагадаємо, наприкінці травня голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко повідомив що вони запровадять окремі жіночі купе у тестовому режимі.  

Що передувало 

У травні в Україні протягом кількох тижнів у соцмережах обговорювали ситуації з домаганнями до жінок у потягах та ідеї створення спеціальних жіночих купе. На сайті уряду навіть зареєстрували петицію про створення окремих вагонів для жінок та чоловіків. Вона набрала 25198 голосів.

Читайте також
Пасажири можуть повернути повну вартість квитка навіть після відправлення потяга. Укрзалізниця ввела нові правила
Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця
вагон, поїзд, Укрзалізниця
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Бєлгородщині з рейок зійшли 15 вантажних вагонів
Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки
У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України
Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки
Поблизу Нікополя просіло залізничне полотно: УЗ скасувала низку рейсів
Під Нікополем просіла залізниця
Тарифи, пенсії, старт НМТ та нові потяги з Варшави: що зміниться в Україні з 1 червня
Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки
НАБУ розслідує закупівлі в Укрзалізниці: в УЗ прокоментували обшуки
УЗ Лященко колаж
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (11.06.2023)
Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (11.06.2023)
Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (11.06.2023)
Укрзалізниця запускає жіночі купе: на які потяги можна купити квитки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь