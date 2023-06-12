Хуже, чем в прошлом, не будет: Головня оценил влияние подрыва ГЭС на дефицит продуктов

В 2023 году украинцы не испытают критического дефицита агропродукции из-за подрыва Каховской ГЭС и затопления юга.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виталий Головня.

– Критического дефицита продукции в этом году мы не испытаем. Потому что в прошлом году мы потеряли значительную часть земель сельскохозяйственного назначения в этом регионе, и наши фермеры смогли переориентироваться. В частности, другие регионы взяли на себя значительный объем производства, особенно овощного, — отметил Головня.

Однако из-за подрыва Каховской ГЭС Украина потеряет определенную часть урожая зерновых. Но и этот ущерб не будет значительным.

– В общем плане мы потеряем определенный объем зерновых, но основная часть орошаемых земель на юге находится на левобережье Днепра. Правобережные территории являются так называемой серой зоной. Фермеры и так немного там выращивали, потому что там постоянно то прилеты, то боевые действия. Поэтому хуже, чем в прошлом году, в этом году там точно не будет, – отметил замминистра.

Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного осуществления сельскохозяйственной деятельности на затопленных территориях.

Фото: Укргидроэнерго

Источник : Укринформ

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