Хуже, чем в прошлом, не будет: Головня оценил влияние подрыва ГЭС на дефицит продуктов
В 2023 году украинцы не испытают критического дефицита агропродукции из-за подрыва Каховской ГЭС и затопления юга.
Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виталий Головня.
– Критического дефицита продукции в этом году мы не испытаем. Потому что в прошлом году мы потеряли значительную часть земель сельскохозяйственного назначения в этом регионе, и наши фермеры смогли переориентироваться. В частности, другие регионы взяли на себя значительный объем производства, особенно овощного, — отметил Головня.
Однако из-за подрыва Каховской ГЭС Украина потеряет определенную часть урожая зерновых. Но и этот ущерб не будет значительным.
– В общем плане мы потеряем определенный объем зерновых, но основная часть орошаемых земель на юге находится на левобережье Днепра. Правобережные территории являются так называемой серой зоной. Фермеры и так немного там выращивали, потому что там постоянно то прилеты, то боевые действия. Поэтому хуже, чем в прошлом году, в этом году там точно не будет, – отметил замминистра.
Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного осуществления сельскохозяйственной деятельности на затопленных территориях.
Фото: Укргидроэнерго
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