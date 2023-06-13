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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ціни на продукти будуть зростати: в ООН оцінили наслідки підриву Каховської ГЕС

ціни на продукти
Фото: Depositphotos

Підрив росіянами Каховської ГЕС матиме вплив на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти харчування та спровокує проблеми з водопостачанням для сотень тисяч людей.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс.

– Вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на харчі, я впевнений, будуть зростати. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збором врожаю та посівом наступного року, – сказав Ґріффітс.

Він наголосив, що пошкодження цивільної інфраструктури такого масштабу повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву, зокрема Женевським конвенціям.

Раніше в Мінагрополітики заявили, що через руйнування греблі Каховської ГЕС та затоплення земель втрати врожаю можуть сягнути декількох мільйонів тонн.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, Каховська ГЕС, ООН, Російська агресія, Ціни на продукти
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50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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