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Потеряно несколько миллионов тонн урожая: Минагрополитики о последствиях разрушения Каховской ГЭС

зерно
Фото: Depositphotos

Из-за разрушения дамбы Каховской АЭС и затопления земель потери урожая могут достичь нескольких миллионов тонн, заявил в эфире телемарафона Єдині новини первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Чиновник сообщил, что на правобережье Херсонщины потеряно более 100 тыс. т урожая, но пока трудно оценить убытки левобережья, известно лишь, что там хранилось нескольких сотен тысяч тонн зерновых.

По его словам, после того, как вода отступит, будет проведена полная агроэкологическая оценка состояния почв и в большинстве случаев придется применять специальные методы для их восстановления.

— На угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок — зерновые и масличные культуры: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница. Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур будет происходить по экстенсивной модели с низкой урожайностью, — объяснил Высоцкий.

Накануне заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что после разрушения Каховской ГЭС более 500 тыс. га земли в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях будут непригодными для ведения сельского хозяйства.

По его словам, потеря экспорта зерновых достигнет 14%.

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Потеряно несколько миллионов тонн урожая: Минагрополитики о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Источник: Минагрополитики
аграрний бізнес, Война в Украине, Зерно, Каховська ГЕС, мінагрополітики, Російська агресія, Сільське господарство, Херсонская область
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