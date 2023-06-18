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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Больше огня: Игнат подтвердил уничтожение склада боеприпасов войск РФ в Херсонской области

Больше огня: Игнат подтвердил уничтожение склада боеприпасов войск РФ в Херсонской области
Фото: Генштаб ВСУ

Неподалеку временно оккупированного Геническа Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов российских войск. Это работа наших защитников в селе Рыково.

Информацию об уничтожении склада боеприпасов РФ подтвердил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

— Видимо, вы уже видели работу в селе Партизаны (Рыково), пылающие склады боеприпасов. Командующий (Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, — Ред.) уже поблагодарил у себя в официальном Telegram-канале парней за хорошую работу. Меньше боеприпасов, больше огня, больше детонаций вражеских складов, меньше этого полетит по нашим защитникам, — утверждает Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что чем больше подобных ударов произойдет по складам врага — тем меньше он будет наносить удары из российской артиллерии по Украине.

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Больше огня: Игнат подтвердил уничтожение склада боеприпасов войск РФ в Херсонской области

Война в Украине, Вибух на складах боєприпасів, Повітряні сили України, Пожар на складе боеприпасов, Херсонская область, Херсонщина, Юрій Ігнат
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