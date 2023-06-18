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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Спикер Воздушных сил раскрыл подробности уничтожения двух российских вертолетов Ка-52 в Донецкой области

Спикер Воздушных сил раскрыл подробности уничтожения двух российских вертолетов Ка-52 в Донецкой области
Фото: Getty Images

Украинские военные уничтожили два российских боевых вертолета Ка-52 на Восточном направлении. Это произошло вчера, 17 июня.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

По его словам, ВСУ приземлили вертолеты вчера около 22:00-23:00 на Донецком направлении.

— Очень хорошие для нас новости, — сказал спикер Воздушных сил Украины, комментируя работу воинов на Восточном направлении.

Юрий Игнат отметил, что российская ударная авиация, среди которой есть вертолеты Ка-52, продолжает атаковать территорию Украины.

Представитель Воздушных сил ВСУ утверждает, что вражеские самолеты и вертолеты не залетают на линию соприкосновения, но наносят удары дистанционно.

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Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Літаки, літаки РФ
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