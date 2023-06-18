Спикер Воздушных сил раскрыл подробности уничтожения двух российских вертолетов Ка-52 в Донецкой области
Украинские военные уничтожили два российских боевых вертолета Ка-52 на Восточном направлении. Это произошло вчера, 17 июня.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.
По его словам, ВСУ приземлили вертолеты вчера около 22:00-23:00 на Донецком направлении.
— Очень хорошие для нас новости, — сказал спикер Воздушных сил Украины, комментируя работу воинов на Восточном направлении.
Юрий Игнат отметил, что российская ударная авиация, среди которой есть вертолеты Ка-52, продолжает атаковать территорию Украины.
Представитель Воздушных сил ВСУ утверждает, что вражеские самолеты и вертолеты не залетают на линию соприкосновения, но наносят удары дистанционно.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк