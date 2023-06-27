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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

На всех направлениях украинские воины продвинулись вперед — это счастливый день: обращение Зеленского

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

На всех направлениях украинские воины имели продвижение вперед — это счастливый день. Президент Владимир Зеленский, который посетил передовые позиции ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях, пожелал украинским военным побольше таких дней.

Об этом глава государства заявил в видеообращении. Он отметил, что Украина укрепляет морскую пехоту и все элементы Сил обороны — это обязательно.

— Совещания с генералами. Зубанич, Тарнавский, Содоль, Сырский. Несколько оперативных решений. Еще раз обсудили создание Корпуса морской пехоты. Все детали четкие, абсолютно понятные: организация, тренировки, снабжение. Морскую пехоту и все элементы наших сил обороны укрепляем — это обязательно, — утверждает президент Украины.

Глава государства поблагодарил всех, кто сейчас в бою ради Украины, готовится к бою, находится на боевых заданиях или постах, а также всех, кто восстанавливается после ранений или тренирует наших воинов.

— Спасибо вам! Горжусь вами всеми! Слава вам, наши герои! И вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину, каждому и каждой, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Морська піхота, Офис президента, українські військові
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