На всіх напрямках в українських воїнів просування вперед – це щасливий день: звернення Зеленського

На всіх напрямках в українських воїнів було просування вперед – це щасливий день. Президент Володимир Зеленський, який відвідав передові позиції ЗСУ на Запорізькому та Донецькому напрямках, побажав українським військовим побільше таких днів.

Про це глава держави заявив у відеозверненні. Він зазначив, що Україна зміцнює морську піхоту та всі елементи Сил оборони – це обовʼязково.

– Наради з генералами… Зубанич, Тарнавський, Содоль, Сирський. Кілька оперативних рішень. Ще раз обговорили створення Корпусу морської піхоти. Усі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання. Морську піхоту та всі елементи наших сил оборони зміцнюємо – це обовʼязково, – стверджує президент України.

Глава держави подякував усім, хто зараз у бою заради України, готується до бою, перебуває на бойових завданнях чи постах, а також усім, хто відновлюється після поранень або тренує наших воїнів.

– Дякую вам! Пишаюся вами всіма! Слава вам, наші герої! І вічна та світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну, кожному і кожній, – наголосив Володимир Зеленський.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.