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В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в дом и угрожали сломать ногу мужчине

В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в дом и угрожали сломать ногу мужчине
Фото: Факти ICTV

В Хмельницкой области работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) зашли в дом местного жителя, пытаясь вручить повестку мужчине.

Соответствующая видеозапись обнародована в социальных сетях. Спор закончился громкими криками и угрозами со стороны работников ТЦК.

На обнародованном видео можно увидеть, как военкомы зашли в дом жителя города Деражня.

Работники военкомата заявили, что якобы имеют право заходить в частные дома без разрешения. Это возмутило мужчину, который начал снимать действия военкомов на видео и пытался выгнать их из частного дома.

Спор продолжился тем, что работники ТЦК начали угрожать мужчине тем, что якобы сломают ему ногу.

— На телефон снимать нельзя. Я майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально зашел в дом, — утверждал работник ТЦК на обнародованной записи.

В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки пока никак не комментировали инцидент.

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Война в Украине, Военное положение, Хмельницкая область, Хмельниччина
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