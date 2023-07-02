В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в дом и угрожали сломать ногу мужчине
В Хмельницкой области работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) зашли в дом местного жителя, пытаясь вручить повестку мужчине.
Соответствующая видеозапись обнародована в социальных сетях. Спор закончился громкими криками и угрозами со стороны работников ТЦК.
На обнародованном видео можно увидеть, как военкомы зашли в дом жителя города Деражня.
Работники военкомата заявили, что якобы имеют право заходить в частные дома без разрешения. Это возмутило мужчину, который начал снимать действия военкомов на видео и пытался выгнать их из частного дома.
Спор продолжился тем, что работники ТЦК начали угрожать мужчине тем, что якобы сломают ему ногу.
— На телефон снимать нельзя. Я майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально зашел в дом, — утверждал работник ТЦК на обнародованной записи.
В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки пока никак не комментировали инцидент.
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