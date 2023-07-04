Військкоми вдерлися в будинок: чи мають вони на це право та що потрібно робити – пояснює юрист

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які придатні до військової служби, можуть отримати повістки.

Проте нещодавно мережу сколихнуло відео, на якому працівники ТЦК зайшли у будинок мешканця міста Деражня, що на Хмельниччині, намагаючись вручити повістку та почали погрожувати чоловіку.

Один зі співробітників ТЦК представився “майором поліції” та заявив, що під час дії воєнного стану може заходити в чужі помешкання, оскільки права цивільних значно обмежуються.

Чоловіка це обурило – він знімав інцидент на відео та намагався вигнати з помешкання військкомів. Але працівники ТЦК наполягали, аби чоловік припинив зйомку та почали погрожувати, що зламають йому ногу.

– На телефон знімати не можна. Я – майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь на двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову також, споримо? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально зайшов у будинок, – казав працівник ТЦК.

Факти ICTV вирішили розібратися у ситуації та зʼясувати, чи дійсно представники ТЦК мають право заходити в помешкання українців, силою вручати повістки та знаходитись в будинку без дозволу власників.

Чи мають право військкоми заходити в будинок, щоб вручити повістку

В коментарі для Фактів ICTV адвокат та юрист Ростислав Кравець зазначив, що представники ТЦК мають право заходити в приміщення виключно за рішенням суду або з метою запобігання злочину чи рятування життя особи.

Проте це стосується правоохоронців, а не представників військкомату.

– В інакших випадках, як от трапилось з цим чоловіком, це вчинення кримінального злочину. Тобто представники ТЦК незаконно проникли в житло та порушили закон. Заходити в помешкання вони не мали права, – каже Кравець.

Адвокат додає, що тут має місце перевищення влади та службових повноважень. Тому власник житла може звернутися до Державного бюро розслідувань (ДБР) із заявою щодо незаконного проникнення в житло.

– Цим представникам ТЦК загрожує до 8 років позбавлення волі. А у звʼязку з тим, що вони ще й погрожували, то їх можуть посадити за ґрати до 12 років, – додає адвокат.

Військкоми зайшли в будинок: що робити

На жаль, опинитися на місці постраждалого чоловіка може кожен українець. Тому Ростислав Кравець надає рекомендації, як потрібно діяти, якщо представники ТЦК незаконно проникають на вашу територію:

Спершу попередити військкомів про те, що вони порушують закон та незаконно проникають у вашу оселю. Якщо є можливість, зафільмувати незаконні дії представників ТЦК. Не приймати жодних документів від них. Зателефонувати на гарячу лінію ДБР та повідомити про злочин. Зателефонувати у поліцію.

Чи мають право представники ТЦК вручати повістки силою

– На жаль, у законі не вказано, де саме потрібно вручати повістку. Тож цей документ можуть видати в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Наприклад, можуть вручити повістки на вулиці, на роботі, вдома чи в магазині. Але приводити людину до військкомату силоміць – заборонено, – каже Кравець.

Якщо представники ТЦК силоміць доставлять вас у військкомат, керуючись твердженням, що ви нібито перебуваєте у розшуку, то такі дії відповідають статті про викрадення людини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.