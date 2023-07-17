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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Прожиточный минимум 2023: размер и как изменятся другие соцвыплаты

Гроші, гривня, комуналка, платіжки
Фото: Getty Images

Правительство уже определилось с размером прожиточного минимума и утвердило госбюджет на 2023 год.

Ранее сумма прожиточного минимума менялась трижды в год, но в 2023 году этого не будет. Одна фиксированная сумма будет действительна весь следующий год.

Размер прожиточного минимума в 2023 году — узнавали Факты ICTV.

Прожиточный минимум 2023: размер

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере 2 589 грн.

При этом, прожиточный минимум не один, их несколько – в зависимости от существующих социально-демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет — 2 272 грн;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 833 грн;
  • трудоспособных лиц — 2 684 грн;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи – 2 102 грн;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 грн;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 грн;
  • лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 093 грн.

В то же время, минимальная зарплата в 2023 году не повысится:

  • в месяц — 6 700 грн;
  • за час – 40,46 грн.

Прожиточный минимум: что это

Так называют сумму, которой должно быть достаточно для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья и удовлетворения социально-культурных потребностей.

Он базируется на оценке трех главных компонентов:

  • набор продуктов питания;
  • набор непродовольственных товаров (одежда, обувь и др);
  • минимальный набор услуг.

Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму

Минимальная пенсия

С 1 января 2023 года размер минимальной пенсии, которую украинцы получают по возрасту, будет составлять 2 093 грн.

Выплаты на детей

В течение всего 2023 года пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство, будет:

  • на ребенка до 6 лет — 4 544 грн;
  • на ребенка от 6 до 18 лет — 5 666 грн.

Выплаты матерям-одиночкам

Размер этого пособия равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи для каждого ее члена.

Максимальная помощь, таким образом, будет в январе-декабре 2023:

  • на ребенка до 6 лет – 2 272 грн;
  • на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 грн;
  • на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в вузе) – 2 684 грн.

Алименты

Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, которые платит отец или мать, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка.

Поэтому минимальная сумма алиментов с января по июнь 2023 года составит:

  • для детей до 6 лет — 1 136 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 1 416,50 грн;
  • для детей 18-23 лет – 1 342 грн.
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виплати, Деньги, держбюджет, Прожитковий мінімум
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