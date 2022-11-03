Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год

Ноябрь, 03 в 14:29

Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и целом.

В то же время воздержались 35 чиновников, сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

— Это рекорд по наиболее раннему принятию бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный дефицит, в размере $38 млрд, — отметил он.

Что заложено в госбюджете на 2023 год

Доходы государственного бюджета предусмотрены на сумму 1 трлн 329,3 млрд грн. Расходы составят 2 трлн 580,7 млрд грн. Предельный объем дефицита составляет 1 трлн 296,5 млрд грн.

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ВВП и инфляция

Согласно плану, номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6 279,3 млрд грн. Однако реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.

Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28,0% после инфляции в 29,3% в 2022 году. Предполагается, что через два года украинская гривна потеряет ориентировочно 2/3 стоимости.

Курс валют

В госбюджете заложен курс 42,2 грн за 1$ в среднем за год. В плане предусмотрено, что доллар может подорожать на 10 грн (в 2022 году средний курс составит 32,3 грн). Согласно прогнозу, на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 грн.

Прожиточный минимум и минимальная пенсия

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц вставлен в размере 2 589 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2 272 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2833 грн;

трудоспособных лиц – 2684 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 грн;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2093 грн.

Минимальная зарплата

В 2023 году минимальная зарплата не повысится. Документом установлена ​​с 1 января 2023 года минимальная заработная плата:

в месячном размере – 6700 грн;

в почасовом размере – 40,46 грн.

Реальная зарплата

В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста реальных зарплат на 1,4%.

Верховная Рада закладывает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто, в 2022 году составит 14025 грн и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14014 грн).

Однако из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

В 2023 году средняя зарплата вырастет до 18261 грн. Однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата вырастет всего на 1,4%.

Субсидии

В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии направят 37,9 млрд грн.

Безопасность и оборона

В бюджете общий ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 1 трлн 141,1 млрд грн или 18,2% ВВП.

Государственный долг

Согласно принятому проекту, на 31 декабря 2023 года предельный объем государственного долга составит 6 трлн 422,7 млрд грн и превысит номинальный ВВП.