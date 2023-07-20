Разработанный для войны в условиях равнинной местности: что известно о БпЛА Phoenix Ghost

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,3 млрд. В него войдут тактические беспилотники Phoenix Ghost, разработанные для нужд войны в условиях равнинной местности.

В Пентагоне заявили, что работа с беспилотниками Ghost потребует минимальной тренировки.

Информации о технических характеристиках новейших беспилотников практически нет. Одно известно точно — они предназначаются для атаки противника.

БпЛА Гоуст (Ghost), которые вошли в состав последнего американского пакета вооружений для Украины, являются одноразовыми и самоуничтожаются после использования.

Что такое Phoenix Ghost

— Беспилотники Phoenix Ghost очень точно соответствуют тому, что нужно украинцам прямо сейчас на Донбассе, — сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби, не вдаваясь в подробности.

Phoenix Ghost – это барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией Aevex Aerospace. Дрон может быть использован для наблюдения с воздуха, однако его основное предназначение – атакующее.

— Дрон эффективен против среднебронированных наземных целей, может взлетать вертикально и находиться в полете более шести часов, а также может применяться ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков. Боеприпас компактен, может поместиться в рюкзак, — рассказал член правления Aevex Aerospace и декан Института аэрокосмических исследований Митчелла Дэвид Дэптула.

Производитель дронов — компания Aevex Aerospace, занимается разведкой из воздуха, геоданными, картографией. Но на ее сайте нет информации о Phoenix Ghost: либо ее просто не успели добавить, либо держат в секрете.

Барражирующий боеприпас — тип беспилотных летательных аппаратов с интегрированной боевой частью, которые способны длительное время оставаться в воздухе в районе цели в режиме ожидания и оперативно атаковать ее после получения соответствующей команды от оператора или выполнять задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.

Такие комплексы по своему замыслу должны соединить преимущества беспилотного летательного аппарата и боевой части авиационной бомбы.

Фото: Defense Update

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