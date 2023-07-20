Розроблений для війни в умовах рівнинної місцевості: що відомо про БпЛА Phoenix Ghost

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,3 млрд. До неї увійдуть тактичні безпілотники Phoenix Ghost, розроблені для потреб війни в умовах рівнинної місцевості.

У Пентагоні заявили, що робота з безпілотниками Ghost вимагатиме мінімального тренування.

Інформації про технічні характеристики нових безпілотників практично немає. Одне відомо точно – вони призначаються для атаки супротивника.

БпЛА Гоуст (Ghost), які увійшли до складу останнього американського пакету озброєнь для України, є одноразовими та самознищуються після використання.

Що таке Phoenix Ghost

– Безпілотники Phoenix Ghost дуже точно відповідають тому, що потрібно українцям просто зараз на Донбасі, – сказав офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, не вдаючись до подробиць.

Phoenix Ghost – це баражувальний боєприпас, розроблений американською компанією Aevex Aerospace. Дрон може бути використаний для спостереження з повітря, проте його основне призначення – атакувати.

– Дрон ефективний проти середньоброньованих наземних цілей, може злітати вертикально і перебувати в польоті понад шість годин, а також може застосовуватися вночі завдяки наявності інфрачервоних датчиків. Боєприпас компактний, може поміститись у рюкзак, – розповів член правління Aevex Aerospace і декан Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла Девід Дептула.

Виробник дронів – компанія Aevex Aerospace, займається розвідкою з повітря, геоданими, картографією. Але на її сайті нема інформації про Phoenix Ghost: або її просто не встигли додати, або тримають у секреті.

Баражувальний боєприпас – тип безпілотних літальних апаратів з інтегрованою бойовою частиною, які здатні тривалий час перебувати у повітрі в районі мети в режимі очікування й оперативно атакувати її після отримання відповідної команди від оператора або виконувати завдання, що передбачаються закладеним алгоритмом.

Такі комплекси за своїм задумом мають поєднати переваги безпілотного літального апарату та бойової частини авіаційної бомби.

Фото: Defense Update

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